Londra, i misteri del commando jihadista: coltelli viola e sabbia in borsa

"Stiamo ancora cercando di scoprire dove abbiano rimediato coltelli così fuori dal comune" . Il comandante Dean Haydon, capo dell'Antiterrorismo della Metropolitan Police, sta facendo analizzare i coltelli viola trovati vicino ai cadaveri dei tre jihadisti, Khuram Shazad But, Rashid Redouane e Youssef Zaghba, su un marciapiede del Borough Market. "Chiunque sa qualcosa, ce lo faccia sapere - spiega - potrebbero essere informazioni cruciali per l'indagine" . Le tre armi, usate per sgozzare i passanti, hanno attirato l'attenzione per il colore viola: sono di ceramica, hanno una lama da 30 centimetri ed è stato applicato del nastro adesivo sul manico per non perdere la presa.

Il lavoro dell'intelligence inglese è solo agli inizi. Sono, infatti, ancora molti i punti interrogativi che aleggiano sulla ricostruzione dell'attentato sul London Bridge. Solo oggi è emerso dalle indagioni che i tre terroristi islamici, che la scorsa settimana hanno seminato terrore e morte a Londra, avevano in mente di ripetere nella capitale britannica gli scenari di Nizza e Berlino, dove, rispettivamente a luglio e a dicembre scorsi, due camion vennero utilizzati per compiere stragi. I tre avevano, infatti, cercato di affittare un tir ma il pagamento non era andato a buon fine. A quel punto Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba, ha spiegato Haydon, "ripiegarono su un piano B affittando un furgoncino" (un van renault bianco targato HN66 TKX) che poi riempirono, tra le altre cose, di tredici bottiglie molotov non utilizzate nell'attacco che a Londra uccise nove persone.