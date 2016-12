L'Ucraina demolisce il comunismo: demolite 1300 statue di Lenin

L'Ucraina volta le spalle al comunismo. E demolisce le vestigia dell'antico regime sovietico, a partire dalle statue dei leader comunisti.

Grazie alla legge sulla "decomunistizzazione" approvata dal parlamento di Kiev, nel corso dell'anno che sta per finire, nel Paese sono stati demoliti ben 2389 monumenti e statue di epoca sovietica e ben 1320 statue in onore di Lenin. Grandi cambiamenti anche per quanto riguarda la toponomastica di villaggi e città: ben 51493 vie, 25 distretti e 987 centri abitati sono stati rinominati di conseguenza.

"Ricordiamo che dopo la Russia - si legge nel comunicato dell'ufficio stampa dell'Istituto Ucraino per la Memoria Nazionale - l'Ucraina era il paese con il maggior numero di tributi a Lenin in aree pubbliche". Si calcola che durante le carestie forzate imposte all'Ucraina dai governi comunisti sovietici fra il 1929 e il 1933 siano morti milioni di persone, senza contare le centinaia di migliaia di vittime delle purghe staliniane e della polizia segreta sovietica.