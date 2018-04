Lula adesso sfida i giudici e non si costituisce in carcere

L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva non ci sta e sfida i giudici, non consegnandosi alla polizia entro il termine stabilito dal giudice federale Sergio Moro. Secondo quanto fanno sapere i media brasiliani, Lula sarebbe trincerato, da ieri, nel quartier generale della Metalworkers Union di Sao Bernardo do Campo, il suo luogo di nascita politico. Dove tutto è iniziato potrebbe ora finire.

Non è ancora dato sapere se l'ex presidente brasiliano si arrenderà più tardi o se aspetterà che la polizia lo cerchi. I portavoce della polizia federale hanno detto che continueranno i negoziati con la difesa di Lula prima di tentare qualsiasi operazione di cattura. "Lula starebbe negoziando attraverso intermediari", ha detto una fonte del Partito dei Lavoratori, che ha anche ammesso che l'ex presidente sarebbe disposto a consegnarsi "anche se forse non ora".

La condanna di Lula

L'ex presidente brasiliano è stato condannato il 25 gennaio scorso. Il giudice Gerban Neto ha detto senza mezzi termini che "la sua colpevolezza è gravissima". Lula, che avrebbe dovuto correre alle elezioni che si terranno ad ottobre, deve scontare una pena di 12 anni di cacere per aver ricevuto un appartamento con vista sul mare da un'impresa di costruzioni, in cambio di favori per l'ottenimento di appalti. Un 'accusa che l'ex presidente (che ha governato il Brasile dal 2003 al 2010) ha sempre rispedito al mittente parlando di un complotto per impedirgli il terzo mandato.

"Lula non è ancora latitante"

L'ufficio stampa del tribunale ha spiegato che l'ex presidente non può essere considerato (almeno per il momento) un latitante: "Lula non ha violato un ordine del tribunale. Gli è stata data l'opportunità di apparire davanti alla giustizia, senza bisogno di chiamare la polizia. Ma tutti sanno dove si trova, non nasconde o in fuga. Può essere considerato latitante solo con una richiesta di ricerca o un fuggiasco se la polizia lo cerca e non riesce a localizzarlo".