Macron continua a beffarci: "26 sconfinamenti in 2 giorni"

Emmanuel Macron l'aveva chiusa in fretta e furia: i gendarmi che venerdì scorso avevano "accidentalmente" scaricato i migranti in Italia erano "inesperti". In pratica, delle reclute, incapaci di conoscere un confine dall'altro. E pure un po' miopi. Quel tanto che basta a non vedere le mostrine della polizia italiana. Ma tant'è. Ora, come riporta la Verità, si scopre che gli sconfinamenti nelle ultime 48 ore sono stati 26. Tutti, ovviamente, condotti da agenti inesperti.

Il presidente francese, infatti, sulla faccenda immigrazione predica bene ma razzola male. Basti pensare al caso Aquarius, quando il suo partito En Marche definì l'Italia vomitevole, salvo poi chiudere i porti, proprio come stava facendo il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, ai migranti. Proprio ieri Amnesty International sottolineava come gli sconfinamenti compiuti dalla gendarmerie siano continui. Le forze dell'ordine di Parigi, inoltre insulterebbe e minaccerebbe continuamente i migranti. " La lista delle pratiche illegali è lunga ", ha sottolineato Agnes Lerolle, esortando " il governo francese a smettere di fare orecchie da mercante e cessino a queste pratiche illegali e degradanti ".