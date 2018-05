Macron lancia un messaggio europeista e lo scrive in italiano

Emmanuel Macron si lancia in un appassionato appello a favore dell'Europa e contro i sovranismi nazionali. E per farlo sceglie la lingua italiana, in un breve post comparso sul suo profilo Facebook ufficiale nelle prime ore del pomeriggio di oggi.

"Per l'Europa - scrive il presidente francese - Non siamo deboli, scegliamo. Non siamo divisi, uniamoci. Non abbiamo paura, osiamo fare. Non aspettiamo, agiamo ora". Un appello al coraggio, all'unità e all'azione che arriva in anni non facili per l'Unione Europea. Fra poche settimane ricorreranno i due anni dalla Brexit, la prima volta in cui uno Stato membro ha votato liberamente per secedere dall'Unione.

In questi giorni la diplomazia Ue vede distruggere il suo maggior successo diplomatico recente, l'accordo sul nucleare iraniano. E non è un caso che Macron abbia scelto di scrivere proprio in italiano esattamente nelle ore in cui a Roma sta per nascere un governo imperniato sull'alleanza fra Lega e MoVimento Cinque Stelle. Fra i due movimenti politici cioè più critici verso gli attuali vertici politici della Ue. E che a Bruxelles vedono con il fastidio che dà il fumo negli occhi. E forse, ormai che sono davvero vicini, come mai prima, alla presa del potere, anche con un po' di paura.