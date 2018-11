Macron parla di nazionalismo e Trump non trattiene le smorfie

"Il patriottismo è l'esatto contrario del nazionalismo e dell'egoismo". Mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, pronunciava queste parole in occasione del centenario dell'Armistizio, Donald Trump non riusciva a trattenere le smorfie.

Il presidente americano, seduto in platea con altri 72 capi di stato e di governo invitati a Parigi per ricordare la fine della Grande guerra, non ha contenuto la sua reazione ed è stato pizzicato dai fotografi mentre faceva alcune smorfie. Un comportamento che, come riporta Huffington Post, la dice lunga su quanto l'inquilino della Casa Bianca e il presidente francese la pensino diversamente.