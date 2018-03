Il maggiordomo: "Ho messo spilla reale sul corpo di Lady D"

Una rivelazione del maggiordomo di Lady Diana riscrive la storia dei funerali della principessa del Galles morta in un incidente stradale nell'agosto del 1997. Paul Burrell ha deciso di dare il suo ultimo saluto a Lady D per quello che è sempre stato, una principessa. Sul suo corpo di fatto pose, di nascosto. la spilla che indicava lo status reale che viene conferita dalla Reegina e che le era stata tolta dopo il divorzio da Carlo d'Inghilterra.Dopo annii da quel terribile incidente, lo storico maggiordomo avrebbe raccontato tutto a Lisa Oldifield che in un articolo del Daily mail rivela questo retroscena: "Quando Diana è morta, la famiglia reale e quella originaria sono state invitate a fare la veglia la notte prima del funerale, ma non si è presentato nessuno - ha riportato la Oldfield -. Quindi Paul ha colto l'occasione per vestirla e per attaccarle la spilla.



I membri donne della famiglia reale la indossano per sottolineare il proprio status. aul mi ha detto: 'Alla fine, Diana ha avuto la sua rivincita'. È stata sepolta come una principessa, come Sua Altezza Reale". Insomma Lady D è stata sepolta come un membro della famiglia reale. Il gesto del maggiordomo ha ridato alla principessa quel titolo nobiliare che aveva perso nel suo travagliato matrimonio con il principe Carlo.