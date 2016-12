Malta, dirottato aereo libico: a bordo ci sono 118 persone

Un A320 Afriqiyah Airways con 118 persone a bordo è atterrato a Malta dopo un dirottamento. Il primo ministro Joseph Muscat con un tweet ha parlato di un possibile dirottamento di un aerero libico che è stato deviato vero Malta. Sarebbero già scattate le operazioni di sicurezza nello scalo maltese.

Secondo i rapporti ricevuti dal Times of Malta, si tratta di un volo interno da Sebha a Tripoli in Libia. I dirottatori a bordo sarebbero due e hanno minacciato di far saltare in aria l'aereo.