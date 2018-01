Maltempo, bufera nel Nord Europa: 6 morti e trasporti in tilt

È di sei morti il bilancio dell'uragano Friederike che sta spazzando l’Europa centrale, tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. Quattro persone sono morte schiacciate dagli alberi caduti a causa del forte vento. In Germania invece le due vittime sono un camionista 68enne, morto in un incidente stradale causato dalla tempesta, e un vigile del fuoco.

I trasporti

Il maltempo ha portato alla sospensione del traffico ferroviario e alla cancellazione di decine di voli. L'aeroporto Schipol di Amsterdam, uno dei principali hub in Europa, è stato chiuso per due ore a causa dei venti che stanno soffiando fino a 140 chilometri all'ora. In Belgio invece è stata sospesa la circolazione dei treni ad alta velocità Thalys in partenza per la Germania e l’Olanda.

Storm update: currently 260 flights have been cancelled. This mainly affects flights to and from European destinations. Please expect delays for departing flights of up to 30 minutes. Our flight schedule will be disrupted for the rest of the day. pic.twitter.com/5t8Vox3ot6 — Schiphol (@Schiphol) 18 gennaio 2018

Gran Bretagna

Forti disagi anche in Gran Bretagna. Nel sudest dell'Inghilterra migliaia di case sono rimaste senza corrente elettrica, mentre a ovest di Londra i forti venti hanno fatto crollare le recinzioni del Wolf Conservation Trust e un lupo è scappato, come ha riferito la Bbc. Scuole chiuse in alcune zone dell'Irlanda del Nord, mentre sono caduti oltre 30 centimetri di neve in alcune aree della Scozia.

Germania

In Germania le scuole sono rimaste chiuse a causa delle forti nevicate, delle piogge e dei venti. Il servizio meterologico tedesco (Dwd) ha registrato in Assia e Turingia raffiche di uragano di 120 km/h e sul massiccio dello Harz anche di 203 km/h. Le autorità hanno invitato i cittadini, soprattutto nell’ovest e nel nord del Paese, a non uscire di casa se non è indispensabile. Il traffico ferroviario è stato completamente interrotto.