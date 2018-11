Marchesa 18enne morta di overdose, la verità choc

Lady Beth Douglas, figlia del 12esimo marchese di Queensberry, è morta a 18 anni, stroncata da un'overdose di eroina. La giovane era una studentessa e violinista di talento, ma dietro alla sua vita apparentemente perfetta, si nascondevano molte ombre. Come riporta la stampa inglese, la 18enne per molto tempo ha lottato contro la dipendenza da alcol e droghe ed è stata curata per malattie mentali.

Ora, a distanza di otto mesi dalla sua morte, emerge un particolare sconvolgente sulla sua vita. Lady Beth si prostituiva e guadagnava soldi online. È stato il suo fidanzato, il 21enne Jenan Karagoli, a raccontare agli inquirenti che la 18enne stava lavorando come prostituta quando è morta. "Ero a conoscenza di questo lavoro per adulti, ma ho tenuto la bocca chiusa. Il giorno prima della sua morte, avvenuta il 7 marzo, avevamo discusso del suo comportamento sessuale. Mi aveva fatto aspettare in un pub, mentre lei era sparita per delle ore" , ha spiegato il ragazzo.

​"Sapevo che qualcosa stava accadendo - ha continuato il Karagoli -, ma la mia mente era troppo offuscata dal bere e dalle droghe. Le ho detto: 'So cosa stai facendo, puoi parlarmene. Non devi nascondere le cose a me e, se sei alla disperata ricerca di denaro, ti aiuterò" .

Lady Beth, come spiega Leggo, era solita realizzare video online e vendere la sua biancheria su internet. La ragazza aveva combattuto con una forte depressione in seguito alla perdita del fratellastro, morto suicida. Ma Lady Beth menzionava spesso la "maledizione di Queensberry", un anatema destinato alla sua famiglia e all'intera dinastia e responsabile di secoli di disgrazie.