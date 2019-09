Maryland, aereo si schianta sull'autostrada

Tanta paura e quattro persone ferite lievemente. È l'esito di un incidente aereo avvenuto oggi non lontano dall'aeroporto di Freeway, nel Maryland, negli Stati Uniti.

Il veivolo, un piccolo monomotore ad ala fissa, si è schiantato contro un'auto sull'autostrada Route 50 a Bowie. Le riprese video documentano un'ala dell'aereo tagliata che si è fermata sulla carreggiata accanto a una berlina. I feriti, due persone che si trovavano nell'aereo e due che erano all'interno dell'auto, sono state portate nell'ospedale cittadino, mentre la circolazione sulla Route 50 Church Road è ripresa dopo qualche ora. Gli investigatori ritengono che il pilota volesse atterrare ma abbia sbagliato prendendo male le misure per l'atterraggio. "Un miracolo oggi qui nella contea di Prince George's", ha dichiarato il capo dei pompieri a NBCWashington Benjamin Barksdale. "Incredibile che non ci fosse nessun incendio, nessuna fuoriuscita di carburante, quindi sì, oggi siamo molto fortunati."

