Maxi sequestro di droga: 16 tonnellate di cocaina confiscate a Philadelphia

Nel porto di Philadelphia, negli Stati Uniti, c'è stato un maxi sequestro di un carico di cocaina diretto in Europa. Le autorità hanno confiscato ben 16 tonnellate di droga, per un valore stimato di un miliardo di dollari.

Si tratta di uno dei sequestri più imponenti mai realizzati nella storia americana. Per quanto accaduto è stato arrestato l'intero equipaggio del cargo, l'Msc Gayane, che aveva fatto tappa in Cile, Panama e alle Bahamas, prima di approdare in Usa.

Gli Stati Uniti, che sono il maggior consumatore mondiale di droghe illegali, registrano attualmente una drammatica epidemia dell'uso degli oppioidi e nel 2017, c'è stata una media di 197 morti per overdose al giorno.