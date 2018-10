Melania nuda alla Casa Bianca: il video del rapper fa infuriare Trump

Una sosia di Melania Trump che balla nuda nello Studio Ovale quando il marito, il presidente degli Stati Uniti, va via in elicottero. Il rapporto del mondo dello spettacolo con Donald Trump non è mai stato semplice. Ma questa volta, il rapper T.I. ha deciso di scendere davvero in basso, con un video che ha già scatenato, come ovvio, grosse polemiche negli States.

Nella clip, si vede prima Trump lasciare con l'elicottero la Casa Bianca, poi, T.I si avvicina alla scrivania dello Studio Ovale e si siede. A quel punto entra in scena la finta Melania, che si toglie l'ormai famosa giacca con scritto "I really don’t care. Do U?" e inizia a ballare completamente nuda.

Il rapper Clifford Harris (nome d'arte T.I.) ha lanciato su Twitter la sua provocazione: "Caro 45, io non sono Kanye". Il 45 è in riferimento a Trump, 45esimo presiedente degli Stati Uniti d'America. Kanye è invece Kanye West, il rapper che ha incontrato il presidente Usa alla Casa Bianca la scorsa settimana e che è uno dei pochi personaggi del mondo della musica a sostenere apertamente il leader repubblicano.