Melenchon: "Situazione instabile, non dare pieni poteri a Macron"

Jean-Luc Melenchon incassa l'11% dei voti e, subito, si scaglia contro il vincitore di queste elezioni, Emmanuel Macron: " Non esiste una maggioranza per distruggere la legge sul lavoro ". Il candidato di estrema sinistra rincara la dose contro il presidente: " I risultati mostrano un avanzamento molto netto del partito del presidente " ma anche " una situazione politica del tutto instabile ". " Sta a noi convincere il Paese che bisogna fare altre scelte ", aggiunge Melenchon, lanciando un appello alla " responsabilità la prossima settimana ", al secondo turno: " Non date i pieni poteri al partito del presidente, siate vigili ".

La sinistra di Melenchon ha schiacciato il Partito socialista, che però ora sembra accodarsi al leader dell'estrema sinistra: " Non è né sano né auspicabile, per un presidente che ha raccolto solo il 24 per cento nel primo turno delle presidenziali e che è stato eletto nel secondo turno solo per il rigetto contro l'estrema destra, beneficiare del monopolio della rappresentanza in parlamento ".