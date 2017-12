Merkel in caduta libera, per un tedesco su due si deve dimettere

Mentre a Berlino si definiscono gli ultimi dettagli dei colloqui esplorativi per la formazione di un nuovo governo di Grosse Koalition, il gradimento della cancelliera Angela Merkel tra i tedeschi è in netto calo.

A rivelarlo è un sondaggio realizzato da You Gov per l’agenzia tedesca Dpa, secondo il quale quasi un tedesco su due vorrebbe che la Merkel si dimettesse prima della fine della prossima legislatura. Nel caso in cui si raggiungesse l’accordo per un remake della Grande Coalizione tra la Cdu-Csu e i socialdemocratici di Martin Schulz, il 47 per cento degli intervistati auspica, infatti, che il nuovo governo non arrivi alla fine della legislatura, prevista per il 2021.

La percentuale scende al 25 per cento tra gli elettori dell'Unione cristiano democratica, mentre sale tra le file dell’Spd, dove sono il 64 per cento coloro che sperano nelle dimissioni della cancelliera. Tra i Verdi è il 40 per cento a sostenere una fine anticipata della legislatura, mentre tra i Liberali dell’Fdp è più di un elettore su due a bocciare l’operato della cancelliera. E tra quelli che hanno votato per l’ultradestra dell’Afd la percentuale degli anti-Merkel arriva fino all'82%.

La cancelliera che si prepara a governare per la quarta volta consecutiva ha più volte ribadito, però, di voler portare a termine l’intera legislatura. Per questo, l’ipotesi di un voto anticipato è stata rigettata con fermezza nei mesi scorsi, anche dopo il fallimento delle trattative tra Unione, Verdi e Liberali per un possibile governo “Giamaica”. Proprio per evitare lo spettro di nuove elezioni il 7 gennaio inizieranno ufficialmente i colloqui esplorativi tra i cristiano democratici della Merkel e la Spd, nonostante la Grosse Koalition sia stata bocciata dagli elettori lo scorso 24 settembre. Solo il 24 per cento dei tedeschi si aspetta però che le due forze politiche non si accordino per le larghe intese o per un governo di minoranza. Ma il nuovo esecutivo, assicurano alcuni funzionari socialdemocratici, potrebbe non vedere la luce prima di marzo 2018.