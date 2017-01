Merkel salta la cerimonia di insediamento di Trump

Angela Merkel non seguirà la cerimonia di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca: a precisarlo è stato oggi il portavoce Steffen Seibert, spiegando che quando il nuovo presidente si rivolgerà agli americani e al mondo intero, la cancelliera tedesca sarà a Potsdam per l'inaugurazione del Museo Barberini, cerimonia alla quale sarà presente anche Bill Gates. Non lo ascolterà in diretta, ha puntualizzato Seibert, ma questo non significa che Merkel non presterà attenzione alle parole di Trump, anzi seguirà con grande attenzione il primo messaggio da presidente di Trump.

"La cancelliera studierà con interesse il discorso di Trump - ha affermato Seibert, a Berlino durante una conferenza stampa - Dopo l'insediamento comincerà una stretta collaborazione del governo tedesco con la nuova amministrazione americana". Il Museo Barberini è frutto dell'iniziativa del magnate e cofondatore del gigante informatico SAP, Hasso Plattner, che attraverso la sua fondazione si è incaricato di ricostruire l'omonimo palazzo risalente al 18mo secolo - il Palais Barberini voluto da Federico il Grande e costruito sul modello del palazzo barocco di Roma - e distrutto durante la seconda guerra mondiale. Il palazzo apre con due mostre di grandi maestri della pittura come Claude Monet, Pierre-August Renoir, Eduard Munch o Wassily Kandisky.