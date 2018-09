Micronesia, aereo sbaglia atterraggio e cade in mare

Un aereo sbaglia atterraggio ed è finito in acqua, costringendo i passeggeri a uscire a nuoto dal mezzo per raggiungere l'isola. Non è una scena di un film, ma un incidente avvenuto realmente e che poteva finire in tragedia. È successo in una piccola isola della Micronesia, nell'oceano Pacifico. Protagonista dell'episodio, un Boeing 737 della Air Niugini, la compagnia di bandiera di Papua Nuova Guinea.

L'aereo doveva trasportare i passeggeri da Port Moresby a Pohnpei, la capitale dello Stato della Micronesia. All'interno della rotta, era poi previsto uno scalo tecnico al Chuuk International Airport dell’isola di Weno, nello Stato di Chuuk.

I 36 passeggeri e gli 11 membri dell’equipaggio sono usciti a nuoto dalla fusoliera e, una volta recuperati dalle imbarcazioni dei residenti e delle autorità locali, sono stati condotti all'ospedale locale per gli accertamenti medici. Nessuno è rimasto ferito, ma per la Air Niugini e soprattutto per il pilota coinvolto nell'incidente, l'episodio rimane una macchia difficile da cancellare.