Migranti, in Grecia a novembre +593% richieste d'asilo rispetto al 2015

La Grecia geme sotto il peso dei migranti. A novembre 2016 le richieste di asilo presentate dai migranti alla Repubblica ellenica, sono state 7625: una cifra monstre, in aumento del 593 per cento rispetto alla media mensile del 2015, che pure era stato un anno record per quanto riguarda gli arrivi.

Sebbene l'anno scorso la stragrande maggioranza dei migranti non presentasse richiesta di asilo in Grecia, ma proseguisse verso la Germania e il Nord Europa, la cifra diffusa dai media greci media locali che citano i dati del Servizio di asilo statale resta comunque assai significativa.

A settembre e ottobre sono state presentate oltre undicimila richieste di asilo, mentre da gennaio a novembre ne erano state inoltrate 46447. La metà di tutti quelli che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono siriani. Da marzo 2016 le isole greche sono "protette" dall'arrivo in massa di migranti dall'accordo fra Turchia e Ue, ma evidentemente negli ultimi mesi dell'anno anche i miliardi promessi ad Erdogan non rappresentano più un argine valido.