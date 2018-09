Migranti, Macron e Merkel all'attacco: "L'Ue non è menu à la carte"

" L'Europa non è un menu à la carte, è un progetto politico ". Questo è il messaggio lanciato da Emmnauel Macron dopo il vertice informale di Strasburgo fra i capi di Stato e di governo dell'Unione europea. Secondo il presidente francese la responsabilità di " crisi e tensioni " sui migranti e sull'accoglienza è di chi usa un approccio duro, soprattutto da parte di chi " rifiuta di rispettare il diritto umanitario e internazionale " e che non accoglie i barconi nonostante siano il Paese più vicino.

" I Paesi non vogliono Frontex o solidarietà? Usciranno da Schengen. I Paesi non vogliono più Europa? Usciranno dai fondi strutturali ", ha aggiunto Macron agli altri leader europei. E ha confermato che ci sono Stati membri che amano l'Ue solo quando si tratta di ottenere benefici ma " generano problemi " perché non ne rispettano le regole. Un avvertimento rivolto in particolare al Gruppo Visegrad, che da tempo si ribella alle quote di distribuzione.

Un messaggio molto simile a quello inviato da Angela Merkel: " Non è possibile che ciascuno possa scegliere ciò che vuole ". Questo il commento della cancelliera quando è stato discusso di "solidarietà flessibile" sui migranti. L'idea circolata in queste ore a Strasburgo è che ogni Paese membro dell'Unione europea possa scegliere se accogliere migranti o pagare maggiori contributi finanziari.Un'idea che non piace a Berlino ma che ha invece proposto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.