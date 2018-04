Mistero su un attacco in Siria: avviata la difesa aerea di Mosca

"Ci sono dei suoni. Simili a degli strike. Aspetta...". Sono le 20.11 di questa sera e un nostro contatto che vive non distante dalla base russa di Hmeymim ci avvisa che qualcosa di molto strano sta accadendo in Siria. Un nuovo attacco di Russia, Stati Uniti e Gran Bretagna? No.

Secondo le immagini diffuse in rete - e raccolte da Syrialiveumap, il sito continuamente aggiornato su ciò che accade in questo Paese mediorientale - i russi avrebbero aperto il fuoco contro un drone che si stava pericolosamente dirigendo verso di loro.

#Syria: video showing #Russia|n air defense intercepting what could be a drone near #Khmeimim Airbase tonight. pic.twitter.com/SWlp3oiqK7 — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 24 aprile 2018

Il sito Al Masdar, invece, parla di una scarica di missili lanciata contro la base russa di Hmeymim da parte dei ribelli. Prima - e questa è la ricostruzione del sito arabo - i terroristi avrebbero provato ad utilizzare un drone.

Non si sa ancora cosa sia successo. Ma la tensione in Siria è ancora altissima.