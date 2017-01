Modella ungherese accusa Trump "Mi ha preso per mano e poi..."

Un’altra giovane donna vuole inguaiare il presidente eletto Donald Trump. Kata Sarka, modella ungherese di 30 anni, ha raccontato ai tabloid inglesi di aver ricevuto delle avances dal magnate americano nel 2013 dopo un concorso di Miss Universo in Russia.

Trump, dopo averle chiesto il suo nome, l'avrebbe presa per mano e le avrebbe dato il suo biglietto da visita invitandola a raggiungerlo nella sua camera d’albergo. Il prossimo inquilino della Casa Bianca, all’epoca dei fatti, era sposato con Melania già da 8 anni. Questa non è la prima volta che Trump viene accusato di molestie sessuali anzi, nel corso della campagna elettorale, le sue scappatelle hanno destato l’attenzione dei media alla pari delle sue gaffes e dei suoi toni non politicamente scorretti. I temi del suo programma sono stati sottovalutati ma premiati dagli elettori e, ora, si continua a scavare sul suo passato per sminuirne la figura, a pochissimi giorni dal suo insediamento.