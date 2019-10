Moglie diplomatico scappa dopo l'incidente: è crisi Londra-Washington

I media britannici lo hanno denominato "il caso Sacoolas". E ora la crisi tra Londra e Washington rischia di diventare sempre più acuta.

Il caso che divide i due Paesi nasce da un incidente mortale. Lo scorso 27 agosto, un Suv ha travolto e ucciso un 19enne inglese davanti alla base militare utilizzata dagli agenti segreti Usa nel Northamptonshire. La sospettata dell'omicidio colposo è Anne Sacoolas, moglie 42enne di un diplomatico americano. Subito dopo l'incidente mortale, la giustizia inglese ha chiesto alla donna di non abbandonare il Paese. Lei però è scappata negli Stati Uniti godendo dell'immunità diplomatica.

Interviene Boris Johnson

La vicenda ha così indignato tutta la Gran Bretagna che ora chiede giustizia per il 19enne. A intervenire sul caso anche il premier Boris Johnson che ha chiesto alle autorità americane di rivalutare la loro posizione: " Non credo che l'immunità diplomatica debba valere in un simile caso. Spero che Anne Sacoolas torni indietro e affronti la legge per come viene amministrata in questo Paese ", ha dichiarato il leader britannico. Johnson ha anche annunciato che " interverrà personalmente " e parlerà con il presidente americano Donald Trump.