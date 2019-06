Monopattini elettrici, a Parigi il primo incidente mortale

I monopattini elettrici si stanno diffondendo sempre di più in tutte le città del mondo. Mezzi ecosostenibili che permettono di percorrere più velocemente un tragitto, senza aspettare bus, tram o metropolitane.

Tra le città che hanno adottato questi nuovi mezzi di trasporto c'è Parigi. Nella capitale francese, sono 12 le società per il noleggio di monopattini elettrici e hanno già portato circa 20mila veicoli sulle strade. Si tratta di mezzi attenti all'ambiente, ma anche molto pericolosi. Numerosi infatti gli incidenti che si registrano nei quartieri parigini.

" Ogni settimana si verificano nuovi incidenti - ha spiegato il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo -. I disabili hanno problemi sui marciapiedi, una madre e un neonato vengono colpiti mentre attraversano la strada, una donna viene investita in un parco pubblico. Il mio dovere come sindaco è quello di difendere queste vittime ed evitare che ce ne siano di nuove ". Ieri l'ultimo incidente mortale nel quartiere la Goutte d’Or. A perdere la vita un 25enne.

Come riporta il Corriere, a metà maggio, è stata quindi firmata una "Carta di buona condotta" per permettere ai gestori di trovare una soluzione che garantisca la sicurezza di chi si trova in strada. Secondo un report della Associated Press nei soli Stati Uniti i morti nel corso del 2018 sono stati 11. Sei in tutta la Francia, uno a Barcellona.

In Italia, per ora, non si contano vittime. L'era dei monopattini elettrici è appena iniziata con Milano che fa da apripista. Nella legge di Bilancio è stata già regolamentata la micromobilità elettrica, ma ogni comune dovrà decidere alcune regole interne in modo da evitare incidenti spiacevoli.