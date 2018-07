Morto il cardinale Tauran, annunciò al mondo l'elezione di Papa Francesco

Le note meste del De Profundis risuoneranno presto sotto le maestose volte della Basilica di San Pietro: Sua Eminenza il Cardinale Jean-Louis Tauran, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, è morto.

Tauran, nato a Bordeaux in Francia 75 anni fa, era da tempo affetto dal morbo di Parkinson. Considerato uno dei massimi profeti del dialogo interreligioso, il suo ricordo vive indelebile nel cuore dei fedeli per l'annuncio dell'Habemus Papam con cui nel 2013 comunicò al mondo l'avvenuta elezione di Papa Francesco al Soglio Pontificio.

Sacerdote dal 1969, era stato chiamato a Roma nel 1973 per entrare due anni dopo nel servizio diplomatico vaticano, prima in Repubblica Domenicana e poi in Libano. Dal 1983, pontefice Giovanni Paolo II, ha lavorato alla Segreteria di Stato. Creato arcivescovo nel 1990, guidò la Sezione per i Rapporti con gli Stati. Dal 2003 fu cardinale con il titolo di S. Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine. Nel 2014 Sua Santità Papa Francesco lo nominò Camerlengo: a lui sarebbe spettato il compito di guidare il governo della Chiesa in caso di Sede Vacante.

Il porporato francese si è spento nel Connecticut, negli Usa, dove si trovava per curare il male che da tempo lo affliggeva. Tuttavia, nonostante la propria infermità, il cardinale non aveva mai rinunciato a lavorare al servizio della Chiesa. Instancabile viaggiatore, appena tre mesi fa si era recato in Arabia Saudita predicando la necessità di un dialogo fra le religioni non inquinato da integralismi pericolosi.