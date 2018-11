Niger, francesi sotto attacco: terroristi assaltano una società mineraria

La Francia è sotto attacco in Niger. Otto persone, tutte di origine nigerina, sono morte a causa di un attacco terroristico che ha colpito una squadra di tecnici della Foraco, società mineraria francese. L'attacco è avvenuto a Toumour, circa 80 chilometri da Diffa, città principale del Niger sudorientale.

Gli uomini del commando sono arrivati durante la notte a cavallo. I terroristi hanno aperto il fuoco mentre gli operai dormivano, uccidendoli a freddo sena possibilità che potessero reagire. Un attacco preciso dunque, non un semplice assalto. C'era un piano molto dettagliato che ha permesso agli uomini del gruppi terrorista di arrivare a destinazione senza avere alcuna reazione. Da parte degli operai, ma neanche da parte del servizio di sicurezza assunto dalla Foraco.

Dell'attacco alla società francese si sa ancora molto poco, ma secondo le agenzie, Mamadou Arifa, un funzionario locale, ha confermato il racconto e ha anche aggiunto che è stato preso un ostaggio, sempre dipendente della Foraco. Secondo il funzionario nigerino, dietro l'attacco vi sarebbe Boko Haram, gruppo jihadista estremamente potente e ramificato e che nella zona è particolarmente attivo. Ma fino a questo momento, le informazioni sono molto poche.

Secondo la nota diffusa dalla stessa Foraco, i dipendenti vittime dell'agguato di matrice probabilmente jihadista stavano scavando nella zona per cercare fonti di acqua per i rifugiati del vicino campo di Toumour. Si tratta di un campo dove sono presenti tutti gli sfollati in fuga da Boko Haram. Ma l'azienda mineraria francese ha aggiunto anche un altro dato. Secondo la nota, i dipendenti era in un edificio scelto di comune accordo con il comando militare che aveva il compito di proteggere la società.