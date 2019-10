Nobel per la Fisica 2019, premio assegnato a Peebles, Mayor e Queloz

Il premio Nobel 2019 per la Fisica è stato assegnato a tre scienziati. Quest'anno, per metà, infatti, è andato all'astronomo canadese naturalizzato statunitense, James Peebles, e l'altra metà congiuntamente agli astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz.

Per lo scienziato americano Peebles, la motivazione recita " per le scoperte teoriche in cosmologia fisica ", mentre per gli studiosi svizzeri Mayor e Queloz, " per la scoperta di un esopianete in orbita attorno a una stella di tipo solare ". Quest'anno, quindi, come sottolineato dal comitato organizzatore, il riconoscimento " premia la nuova comprensione della struttura e della storia dell'universo e la prima scoperta di un pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare. Le scoperte hanno cambiato per sempre le nostre concezioni del mondo ".

Ad annunciare i nomi degli scienziati a cui è stato dato il più importante (e celebre) riconoscimento per il loro contributo alla comprensione dell'evoluzione dell'universo e della posizione della Terra nel cosmo è stata l'Accademia reale svedese delle Scienze, che ha diffuso la notizia anche sui suoi canali social. Per domani è previsti i nomi dei vincitori del Nobel per la Chimica.