Noleggia un aereo per 80 falchi: la "follia" del principe saudita

Un principe saudita ha noleggiato un intero aereo per trasportare i suoi 80 falchi.

L'evento ha destato la curiosità di moltissime persone e la fotografia, scattata da un amico del pilota del volo e pubblicata sul sito Reddit News, è diventata immediatamente virale anche se alcuni utenti web fanno notare che un episodio simile si era già verificato quattro anni fa. Ma nei paesi dell'Arabia Saudita acquistare tutti i biglietti di un aereo per far volare i falchi non è una novità.

In molti Paesi arabi infatti portare i falchi in aereo è permesso. Anzi, per loro esistono dei passaporti speciali che li protegge dal contrabbando e, insieme ai cani, sono gli unici animali ammessi dalle principali compagnie aeree. La Quatar Airways in genere non ne ammette più di sei, ma evidentemente il principe in questione ha scelto di volare con un'altra compagnia.