"Non sono solo una mutanda". Belen risponde alle porno accuse

Belen Rodriguez, 33 anni, mamma, fidanzata, una bellezza mozzafiato e 10 milioni di seguaci. Tutto quello che tocca diventa oro. La trovi spesso in tv, o perché ospite o perché imitata. In ogni caso, la protagonista è lei. Una donna, come spiega in un'intervista a Libero ripresa da Dagospia: "Non sono solo una mutanda. Non sono volgare". E se la prende con Virginia Raffaele: " Nell' annunciare l' imitazione di Sabrina Ferilli ha detto, più o meno: 'Vi presento questa attrice che senza fare sesso online è famosa lo stesso'. Cosa? Mi sono sentita ferita. Non ho mai nascosto quanto ho sofferto per la pubblicazione di quell' atto vigliacco fatto dal mio ex fidanzato quando ero molto giovane, quando avevo accettato di fare l' amore con il mio uomo - che non si può chiamare uomo - davanti a una videocamera. Un errore. Sono stata male tre mesi, chiusa in casa. Le parole di Virginia sono un' offesa alle donne, una di loro si è tolta la vita per la vergogna. Se sei una comica punti alla felicità, a furia di ripeterti è ovvio che devi diventare sempre più pesante. Non fai più ridere. Invece fai arrabbiare tutti i personaggi che imiti ".

Ma Belen è anche una mamma e racconta così le critiche che le vengono mosse quando pubblica le foto di suo figlio Santiago: " Delle critiche ormai me ne infischio. Su Instagram, a differenza di Facebook, riscontro una maggiore civiltà. La scelta di pubblicare meno foto di mio figlio era una decisione presa da suo padre (Stefano Di Martino, ndr) quando stavamo insieme, ma che io non condividevo. Ora se pubblico meno il suo volto è perché a volte semplicemente, tra il lavoro e il privato, non sempre ho tempo di condividere ".