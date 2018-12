Un nuovo video choc dalla Francia: la polizia fa cadere un disabile

Un nuovo video sta creando scalpore in Francia. In esso si vede un ragazzo disabile, molto probabilmente un simpatizzante dei gilet gialli, mentre viene preso dalla polizia e fatto cadere dalla carrozzina. Tre poliziotti lo circondano e lo spostano dalla strada ad un campo che la costeggia. Il ragazzo prova a spostarsi, ma le forze dell'ordine lo spostano nuovamente. Il ragazzo prova a reagire ma non c'è nulla da fare. Tutt'attorno la folla urla, cercando di far desistere la gendarmerie.

Alcuni ragazzi che indossano il gilet giallo provano a portare via il ragazzo, ma interviene un poliziotto che comincia a picchiarlo e a tirargli diversi pugni. I manifestanti provano a fare da scudo, ma in questo tira e molla il giovane cade dalla carrozzina e finisce nel fango. Da terra urla contro la polizia, che nel frattempo lo ha circondato. Qualcuno chiede di portare rispetto, mentre i gilet gialli lo sollevano e lo riportano sulla carrozzina.

Solamente pochi giorni fa, la Francia era stata scossa da un altro video che aveva per protagonista la polizia. In esso si vedevano centinaia di giovani con le ginocchia nel fango e le immagini sulla nuca. Un'immagine, questa, che molti hanno paragonato a quella che si possono vedere sotto le dittature dell'America latina e che ha colpito la popolarità, già al tracollo, di Emmanuel Macron.