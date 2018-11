Ogni giorno al McDonald's da 23 anni: "Siamo in perfetta forma"

Tom e Pauline hanno 83 e 82 anni e tutti i giorni mangiano da McDonald's. Lo fanno da 23 anni consecutivi, "ad eccezione dei periodi di vacanza" . E nonostante hamburger e patatine, i due coniugi sono "magri e in perfetta forma" .

Ogni giorno la coppia percorre 2,5 miglia dalla casa di Southgate Street, a Bath, in Gran Bretagna, per raggiungere il fast food. Come riporta Il Messaggero, i due raggiungono il McDonald's a piedi "per quello che chiamiamo uno spuntino" , ha raccontato Pauline. E se la 82enne sceglie ogni giorni un menù diverso, Tom è da sempre fedele al suo Big Mac.

"Veniamo qui sette giorni alla settimana - ha spiegato l'uomo -, tranne quando siamo stati in vacanza non abbiamo perso un giorno in 23 anni. Ci piace tornare qui ogni giorno per la cordialità delle persone che ci lavorano. Ci sentiamo parte del locale, parte dell'arredamento, come se sapessero chi siamo e sono così gentili" .