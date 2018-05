Operata Melania Trump: "Un problema ai reni"

Melania Trump ha subito un intervento ai reni. La first lady, come ha fatto sapere il suo ufficio, è stata operata questa mattina al Walter Reed National Medical Center a Bthesda, vicino Washington. L'intervento è tecnicamente riuscito e Melania resterà ancora in ospedale ricoverata per tutta la settimana. La first lady è stata operata per un "problema di natura benigna" fa sapere il suo staff. "La procedura è andata bene e non ci sono state complicazioni", sottolinea nella nota della Casa Bianca, precisando che Melania ha subito "un’embolizzazione".



La first lady "non vede l’ora di riprendersi pienamente in modo tale da poter continuare il suo lavoro per i bambini ovunque". Si tratta del primo intervento serio su una first lady dal 1987, anno in cui Nancy Regan si sottopose ad un intervento per una mastectomia, l'asportazione del seno a causa di un tumore.