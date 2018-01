Oprah Winfrey conferma che non si candiderà in America

Il suo discorso agli ultimi Golden Globe, dai toni particolarmente politici, aveva convinto molti a tirare di nuovo fuori una vecchia storia che voleva Oprah Winfrey in dubbio su una possibile candidatura alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

" Parlare della verità è lo strumento più potente che tutti abbiamo ", aveva detto al pubblico del Beverly Hilton, pronunciando un discorso a difesa delle donne vittime di molestie sessuali e dicendo che " per troppo tempo le donne non sono state ascoltate o credute se osavano dire la verità al potere di quegli uomini, ma quel tempo è finito ".

Un discorso ripreso da tutti i media americani, in cui aveva annunciato "l'alba di un nuovo giorno", ma che tutto era tranne una dichiarazione d'intenti. A confermarlo è stata la stessa Winfrey, che in un'intervista al magazine InStyle ha messo a tacere le voci in modo piuttosto chiaro.

"Mi sono sempre sentita molto sicura e fiduciosa nel sapere cosa potevo o non potevo fare. E questo è qualcosa non mi interessa, non ho il Dna per questo", ha detto, ponendo fine a tutte le speculazioni, incluse quelle di chi aveva già chiesto cosa ne pensasse a Donald Trump. Che, per inciso, aveva risposto con la consueta spavalderia. "Sì, sarei in grado di batterla".