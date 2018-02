Ora in Germania i Comuni possono bandire i diesel

Una sentenza storica in Germania permette ora ai Comuni tedeschi di bandire le auto diesel senza bisogno di una legislazione federale che stabilisca la necessità di non superare determinati limiti di inquinamento.

A sancirlo è la Corte federale amministrativa di Lipsia, che ha respinto il ricorso dei Land del Baden-Wuerttemberg e del Nord Reno-Westfalia secondo cui la materia non sarebbe di competenza comunale ma federale. La decisione presa a Lipsia potrebbe avere ripercussioni in tempi brevi in città come Stoccarda e Dusseldorf, le prime dove ci sono a questo punto le condizioni per imporre lo stop ai diesel ma invia allo stesso tempo un segnale molto forte non solo alla Germania e al suo governo ma all'industria automobilistica mondiale, già alle prese con il cosiddetto Dieselgate, lo scandalo delle emissioni taroccate.