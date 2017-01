Ora la Merkel fa pagare l'autostrada a stranieri

Dal 2019 in Germania le autostrade diventeranno a pagamento. Ma il pedaggio lo pagheranno solo i non tedeschi, che saranno costretti a comprare un "pass" apposito per transitare sulle autostrade tedesche.

Il disegno di legge è stato approvato ieri mattina dal governo di Berlino. Il testo, che dovrà ora essere esaminato e approvato dal Bundestag, è frutto di un compromesso raggiunto con l'Ue che prevede tariffe più basse: un pass per 10 giorni costerà 2,50 euro per le auto più ecologiche. Il costo di un pass annuale - il sistema ricorda quello delle "vignette" svizzere - sarà di 130 euro. Formalmente il pass dovranno acquistarlo anche i tedeschi ma la somma sarà loro rimborsata attraverso la detrazione dal bollo automobilistico. Un modo, in realtà, per bypassare le accuse di discriminazione arrivate soprattutto dai Paesi confinanti, che minacciano già di ricorrere all'Europa.