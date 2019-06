Orlando, 12enne si fa portare da Uber in un parcheggio e si uccide

Tragedia negli Stati Uniti, dove una ragazzina di Orlando (Florida) di soli 12 anni ha commesso suicidio gettandosi da un parcheggio multipiano.

Il drammatico evento si è verificato lo scorso 10 gennaio, ma i familiari di Benita Diamond non riescono ancora a farsi una ragione della vicenda, soprattutto per quanto riguarda le modalità in cui si è verificata la tragedia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, Benita, conosciuta come “BB”, ha agito nel cuore della notte. Decisa a farla finita, si è impossessata del cellulare della madre – i genitori erano già a letto – e tramite un'applicazione è riuscita a contattare un autista di Uber per farsi venire a prendere sotto casa. Dopo aver saldato il conto con una carta prepagata che le era stata regalata a Natale, la 12enne è salita a bordo della vettura e si è fatta accompagnare in un parcheggio multipiano deserto di Orlando. Qui ha raggiunto il nono piano della struttura e si è lanciata nel vuoto, togliendosi la vita.

Ignote le cause che hanno spinto Benita a compiere l'estremo gesto. La ragazzina se n'è andata lasciando solo un biglietto: “Ho superato il punto di non ritorno” .

Questa settima i genitori della ragazzina hanno comunicato la loro decisione di fare causa alla compagnia di San Francisco per quanto accaduto alla figlia. Secondo le norme dell'azienda, infatti, non sarebbe consentito il trasporto di minori non accompagnati.

“Se l'autista di Uber avesse seguito la loro politica, senza dubbio, nostra figlia sarebbe ancora qui” ha dichiarato nella conferenza stampa di giovedì Ronald Diamond, il padre di Benita, come riportato dal “New York Post”. “Uber ha portato mia figlia oltre il punto di non ritorno. Nessun altro l'ha fatto. Noi non l'abbiamo fatto” .