Orrore in Baviera: sei ragazzi trovati morti in un giardino

Orrore in Baviera. Sei ragazzi sono stati trovati morti in un giardino di Arnstein. A scoprire i corpi senza vita è stato il proprietario di casa, nonché padre di un ragazzo e di una ragazza trovati senza più vita nel gazebo. "Resta ancora da appurare cosa abbia portato alla morte dei giovani" , spiegano gli investigatori del distretto della Bassa Franconia.

Il gruppo di giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 19 anni, si era ritrovato per fare baldoria, per divertirsi. Ma qualcosa è andato storto. Alle prime ore del mattino il padrone di casa, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i figli, è andato sul posto per capire se fosse successo qualcosa e, appena è andato in giardino, ha trovato i cadaveri. "La causa del decesso non è chiara - fanno sapere gli inquirenti - sui corpi dei ragazzi non sono stati rilevati per ora segni di violenza" .