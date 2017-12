Un kamikaze palestinese fermato a Ramallah dalla polizia

Un uomo palestinese è stato fermato dai militari israeliani a un posto di blocco non lontano da Ramallah quando, armato di coltello, ha colpito alla spalla un uomo della polizia di frontiera, ferendolo lievemente.

Secondo un portavoce della polizia l'uomo si sarebbe avvicinato agli agenti "che stavano rispondendo a una rivolta in piazza Giudea e Samaria a Ramallah" e qui avrebbe accoltellato uno di loro.

Il magazine indipendente 972 ha diffuso su twitter una fotografia dell'aggressore, ferito, e sostiene che l'uomo avesse anche una cintura esplosiva legata addosso e che non ha fatto detonare.

Just now: A Palestinian man wearing an explosive belt tried to stab Israeli soldiers at a checkpoint outside Ramallah, was shot instead (Via @OrenZiv1985 / @activestills) pic.twitter.com/PNBz7PIpeW