Palpeggiata nelle parti intime: piange al controllo in aeroporto

"Sono stata umiliata" . Le lacrime di Angela Rye mentre la controllano al Detroit Metropolitan Airport stanno facendo il giro di Twitter. La commentatrice politica della Cnn ha condiviso sul social network le immagini che riprendono il modo in cui è stata controllata in aeroporto. "Sono stata palpeggiata in maniera aggressiva - racconta - mi è stato alzato il vestito davanti a tutti e mi hanno stati colpiti diverse volte i genitali" .

Nel video da lei stessa pubblicato su Twitter (guarda qui), si vede la 37enne commentatrice della Cnn scoppiare a piangere al termine del controllo al Detroit Metropolitan Airport. È appena passata attraverso il metal detector. Pur avendo superato il controllo preliminare degli addetti della Transportation Security Administration, il body scanner segnala la presenza di oggetti metallici nella scarpa destra e vicino ai genitali.

L'ufficiale della Transportation Security Administration informa la Rye che deve sottoporsi a un controllo nella zona dell’inguine. Quando la giornalista si oppone, ne nasce un breve diverbio con le autorità aeroportuali che minacciano di allontanarla dallo scalo sotto la scorta dalla polizia. Un agente, arrivato sul posto, filma l'intera ispezione per conto della Rye. Che, poi, annuncia: "Invierò questo video alla Transportation Security Administration sperando che la mia umiliazione serva a correggere il sistema" .

I asked the police officer to film this so I can send to @TSA. I'm hoping my humiliation will fix the system. #TSAVaginaMonologues pic.twitter.com/lypkkcpZCW