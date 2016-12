Parigi, bufera per l'annuncio razzista: "Non si affitta ai neri"

Qualcuno ricorderà gli annunci tristemente famosi della Torino degli anni Cinquanta: "Non si affitta ai meridionali". Da allora sono passati sessant'anni, ma a Parigi è ancora possibile vedere cartelli, in un'agenzia immobiliare, in cui si specifica che l'appartamento in affitto "non è disponibile per i neri".

In un'agenzia immobiliare di Levallois-Perret, nella periferia nordoccidentale della capitale francese, è stato appunto esposto un annuncio per l'affitto di un trilocale "riservato ai francesi e indisponibile per i neri". Xenofobi e razzisti, al punto da suscitare l'indignazione dei passanti, che di fronte a quell'annuncio esibito in vetrina con tanta impudenza hanno deciso di protestare.

A novembre è arrivato un primo tweet di denuncia. Dopo qualche settimana, poiché il cartello non veniva rimosso, l'utente del web ha taggato alcuni importanti quotidiani parigini, sollevando un'enorme polemica.

L'agenzia Laforet, che aveva esposto l'annuncio, ha subito presentato le proprie scuse e il responsabile Laurent Balestra, "sotto choc", ha comunicato che l'impiegato responsabile della gaffe razzista ha già perso il proprio posto di lavoro.