Un party di addio storico per salutare Barack Obama

Festa fino a tarda notte quella per l'addio alla Casa Bianca di Barack Obama. Tanti gli ospiti importanti intervenuti al party nonostante fosse vietato l'utilizzo del cellulare.

Il portavoce Josh Earnest ha raccontato che la serata è stata organizzata per passare un po' di tempo con i loro amici, tra cui figuravano i nomi di Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Maryl Streep, Robert De Niro e George Lucas.

Tra i tanti c'era anche Tom Hanks, Gwyneth Paltrow insieme al fidanzato Brad Falchuk e Olivia Wilde che ha commentato la festa dicendo che è stata una notte fantastica per celebrare questi incredibili 8 anni.

Il rapper Chance, in un video registrato alle 4 del mattino e postato su Instagram ha descritto la festa come "incredibile": "Sappiate che è stato storico!". La sorella di Beyoncé Solange Knowles si è esibita sul palco e alcune indiscrezioni parlano di un Obama "scatenato in pista insieme a Robert De Niro".