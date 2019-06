Paura in aereo, donna in bagno ​ma apre porta di emergenza

Un errore davvero singolare, compiuto probabilmente per disattenzione, ha causato un ritardo di ben 8 ore ad un volo della Pakistan International Airlines in partenza da Manchester e diretto ad Islamabad. Una donna voleva andare in bagno ma ha sbagliato porta e ha aperto quella di emergenza dell’aereo.

Il curioso episodio si è verificato lo scorso venerdì sul volo PK702 che doveva partire alle 21.20. Tutto era pronto al decollo tanto che i segnali delle cinture erano accesi. Improvvisamente, però, un passeggera, violando le regole che impongono di stare seduti fino a nuovo ordine, si è alzata dal suo posto per andare alla toilette.

Come scrive il quotidiano Indipendent, è in quel momento che accade l’incredibile. L’incauta donna anziché aprire la porta del bagno ha spalancato la L5, quella posta sul retro del velivolo sul lato sinistro. Appena la porta è stata aperta è subito scattata la procedura di emergenza che ha comportato l’azionamento dello scivolo di salvataggio.

Fortunatamente, l’insolito incidente è avvenuto mentre l’aereo era in fase di rullaggio. Per questo, l’azione della passeggera non ha comportato pericoli per le altre persone a bordo del mezzo. La partenza è stata interrotta ed i passeggeri sono fatti scendere. Il volo di linea è partito solo alle 5 del mattino di sabato.