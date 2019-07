Paura a Berlino, mega incendio in un centro commerciale

Paura a Berlino dove un grande incendio è scoppiato nel noto mercato asiatico Dong Xuan. Le fiamme si sono sviluppate su un'area di oltre 5000 metri quadri e per arginarle sono intervenuti ben oltre 200 vigili del fuoco. Non si hanno al momento notizie di feriti.

Si tratta di un centro commerciale in cui si trovano prodotti asiatici low cost ma anche diversi ristoranti e piccoli negozi di cosmetica che offrono trattamenti per le mani e parruchieri.

L'enorme colonna di fumo è visibile in tutta Berlino. A quanto riferiscono fonti dei pompieri, all'inizio era stato un container a prendere fuoco, ma poi le fiamme si sono allargate ad un magazzino molto esteso. L'incendio si è sviluppato all'orario di apertura, ma non ci sono ancora indicazioni sulle cause.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco erano impegnati soprattutto nel cercare di arginare le fiamme in modo che non si estendessero sugli edifici vicini. Tre anni fa un simili incendio aveva interessato la stessa area. Il mercato Dong Xuan si trova nella parte orientale della città, nel quartiere di Lichtenberg.

Ma non è la prima volta che questo magazzino, di proprietà di un cittadino di origine vietnamita, prende fuoco. Tre anni fa, infatti, le fiamme erano già divampate scatenando il panico nella città tedesca.