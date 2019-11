Picchia a morte il figlio di due anni e ne abbandona il cadavere

Lo ha picchiato a morte, poi ne ha abbandonato il cadavere. Così una madre ha ucciso il proprio figlio di appena due anni. L'orrore a Buckrow Beach, in Virginia (Usa): la donna accusata del figlicidio è la 34enne Julia Tomlin. La donna, dopo aver ammazzato il piccolo, ne ha lasciato il corpo senza vita in una zona industriale della cittadina americana.

Quando è stato trovato, il bimbo era del tutto irriconoscibile a causa delle botte subite dalla madre. Da quanto riportato dal Mirror, infatti, sono stati condotti esami specifici per risalire all'identità della vittima, che aveva il cranio fratturato in più punti.

Julia Tomlin, una volta braccata dalla polizia, ha inizialmente cercato di non prendersi la responsabilità dell'accaduto, dicendo che suo figlioletto era caduto in bagno. Solo in seguito ha confessato l'omicidio.

La donna, peraltro era già nota alle forze dell'ordine: in passato era stata denunciata per abbandono di minore.