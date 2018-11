Il pilota non lo aggancia: turista vola in deltaplano ​aggrappato con le mani

Era il primo giorno di un'indimenticabile vacanza in Svizzera. E sicuramente Chris Gursky quel volo in deltaplano se lo ricorderà per sempre.

Insieme alla moglie, l'uomo aveva deciso di provare a volare in tandem con il deltaplano, sopra le valli di Interlaken. Peccato che l'istruttore si sia dimenticato di agganciare l'imbragatura di Chris al mezzo, prima del decollo. Così, appena i due hanno staccato i piedi da terra, il turista si è ritrovato sospeso in aria, senza nessuna sicurezza, agganciato al deltaplano solo con le sue mani. Per non cadere nel vuoto, Chris si è dovuto aggrappare alla barra di controllo e al pilota con tutte le sue forze, mentre l'istruttore lo teneva per l'imbragatura.

In un video, diffuso dal turista su Youtube, si vede tutta la sequenza del volo, fino all'atterraggio quando, a pochi metri da terra, il turista si è lasciato cadere.