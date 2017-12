Dopo il raddoppio della pena Pistorius fa ricorso

Ha deciso di fare ricorso alla Corte Costituzionale l'ex atleta paralimpico Oscar Pistorius, condannato per l'omicidio della fidanzata, la modella Reeva Steenkamp, avvenuto nel febbraio del 2013.

Dopo che a novembre la Corte suprema del Sudafrica aveva alzato da sei a tredici anni e cinque mesi la condanna alla reclusione, dando ragione alla tesi della Procura, che parlava di una pena "scandalosamente lieve", ora l'ex atleta ha scelto di tentare di nuovo la via dei tribunali, contro la sentenza.

A riportare i fatti è la testata sudafricana Eye Witness News, che però sostiene anche di non conoscere al momento i dettagli del ricorso.

Nei giorni scorsi si era tornato a parlare di Pistorius dopo che era rimasto coinvolto in una rissa nel carcere di Atteridgeville, scatenata dopo che altri detenuti si erano lamentati della durata di una telefonata che stava facendo. Ferito in maniera lieve, non aveva avuto "bisogno di alcun tipo di cura".