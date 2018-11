Al grido "Allahu akbar" accoltella un poliziotto: ​torna la paura in Belgio

Avrebbe urlato "Allah akbar" prima di accoltellare un agente davanti al principale commissariato di Bruxelles. Intorno alle 5.30 di questa mattina, nella capitale del Belgio, un uomo si è scagliato contro un poliziotto in rue du Charbon, nel centro della città. La vittima è rimasta lievemente ferita dai colpi di coltello, e le sue condizioni non sono gravi. Gli altri agenti in servizio hanno sparato all'aggressore, ferendolo e riuscendo a bloccarlo.

Secondo alcuni media locali, l'aggressore avrebbe lanciato il grido degli assalitori islamici, il famigerato "Allah akbar". Ma una portavoce della polizia, che ha comunicato ai giornalisti la dinamica dell'aggressione, non ha confermato questo dettaglio.

A Bruxelles si trova da ieri il presidente francese Emmanuel Macron. Oggi, durante il secondo giorno della sua visita di Stato, Macron si recherà con il re Filippo a Molenbeek, Comune dell'agglomerato di Bruxelles diventato noto agli occhi del mondo come bastione dei jihadisti dopo gli attentati di Parigi di novembre del 2015, dal momento che molti dei responsabili erano originari proprio di questa zona della città.