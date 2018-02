Polonia, il presidente firmerà legge sull'Olocausto ma con rinvio alla Corte costituzionale

Si torna a parlare della controversa legge sull'Olocausto in Polonia, dopo l'approvazione da parte del parlamento e le proteste dalla comunità internazionale, in particolare da parte di Israele, Stati Uniti e Ucraina. Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha reso noto che la firmerà la legge ma ha chiesto alla Corte costituzionale di verificarne la conformità con la carta fondamentale, per quanto riguarda la libertà di espressione e l’articolo che prevede pene carcerarie per chi accusa la nazione o lo Stato polacco di partecipazione ai crimini nazisti.

La legge, di recente approvazione, stabilisce pene fino a tre anni di carcere per chiunque si riferisca ai campi nazisti come campi "polacchi" o accusi la Polonia di complicità con i crimini della Germania nazista. Nonostante le forti polemiche ha ricevuto il semaforo verde da parte del parlamento.