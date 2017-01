"Porte aperte ai rifugiati? La Merkel salva la dignità europea"

“Welcome refugees? Porte aperte ai migranti? La Merkel ha salvato la dignità dell’Europa”. Testi e musiche di Emmanuel Macron, già ministro all’Economia del governo Hollande che ora tenta la scalata in solitaria all’Eliseo dopo aver fondato "En Marche!", una sorta di sua personale “Scelta Civica” alla francese.

In un intervento pubblicato su Le Monde e ripreso da diversi media tra cui il settimanale Le Point, Macron ha bollato come “disgustose” le critiche giunte all’indirizzo della cancelleria tedesca sul tema scottante dell’immigrazione. E ha lodato il governo tedesco per la politica d'accoglienza che ha portato in Germania decine di migliaia di rifugiati.

“E' stata davvero ammirevole la serena compostezza con la quale la Germania ha reagito all'attentato di Berlino - ha scritto Macron-. Angela Merkel e tutta la società tedesca hanno difeso fino in fondo i valori condivisi dell’Europa. Hanno salvato la nostra dignità collettiva accogliendo i rifugiati e offrendo loro servizi, assistenza e formazione”.

E ancora “Niente è più falso dei luoghi comuni e delle abiette semplificazioni di chi crede che l’apertura delle frontiere ai migranti da parte della cancelliera abbia esposto l’Europa e la sua stessa capitale al pericolo terrorista. Rifiutiamo categoricamente di ricostruire quegli stessi muri che tanto dolore hanno portato al nostro continente. Contro i terroristi - aggiunge l'ex ministro - non dobbiamo chiudere Schengen ma rafforzare le frontiere comunitarie. Bisogna sviluppare e ampliare gli accordi con i grandi Paesti di emigrazione e di transito dei rifugiati”.

Non manca una notazione polemica, però. Emmanuel Macron, se proprio deve trovare un neo alla Merkel, glielo scova a Lampedusa: "Quando l'Italia s'è trovata ad affrontare tutta sola l'emergenza degli sbarchi, in un contesto drammatico che ha commosso anche Papa Francesco, né la Francia e né la Germania si sono fatte trovare all'appuntamento".