Presidenziali francesi, sondaggio: ​Le Pen in testa al primo turno

Il quotidiano progressista francese "Le Monde" pubblica oggi i risultati di un'inchiesta d'opinione realizzata dalla società Ipsos Sopra Steria per conto del centro di ricerca dell'Università di Scienze politiche di Parigi (Cevipof) su un campione di 15.921 persone con oltre 18 anni intervistate nei giorni scorsi (tra il 10 ed il 15 gennaio): ebbene dal sondaggio emerge che al primo turno delle elezioni presidenziali, il 23 aprile, a contendersi il passaggio al secondo turno del 7 maggio saranno la leader del Front national, Marine Le Pen, il candidato del centro-destra Francois Fillon e l'ex ministro dell'Economia, Emmanuel Macron.

In testa sarebbe la Le Pen, che con il 25-26 per cento delle intenzioni di voto consolida le sue posizioni; subito dietro, con il 23-25 per cento, si piazza Francois Fillon, in rallentamento dopo la sua vittoria a sorpresa nelle primarie del centro-destra dello scorso novembre; terzo al momento c'è Macron, che si presenta con un programma di centro-sinistra e raccoglierebbe tra il 17 ed oltre il 20 per cento dei voti. Fuori gioco, secondo lo studio, appaiono tutti i possibili candidati che in questi giorni si stanno contendendo la candidatura nelle primarie del Partito socialista e dei suoi alleati di governo: incluso l'ex primo ministro Manuel Valls, accreditato del 9-10 per cento dei voti. Se così fosse per lui sarebbe un umiliante quinto posto, sopravanzato dal candidato della Francia non-sottomessa (estrema sinistra) Jean-Luc Mèlenchon; il quale, forte del 14-15 per cento delle intenzioni di voto, si permette persino di fare appello agli elettori socialisti per un "voto utile" a suo favore.