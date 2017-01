Il primo gesto di Trump: l'omaggio ai caduti

Alla vigilia del suo insediamento Donald Trump ha iniziato la sua lunga agenda di impegni ufficiali con un gesto simbolico di grande importanza: ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto nel cimitero militare di Arlington. Con lui la moglie Melania (vestita di nero e con grandi occhiali da sole), i figli Tiffany, Donald Jr. ed Eric, il vice presidente Mike Pence. Hanno posato una corona di fiori in una cerimonia silenziosa e solenne, per ricordare i caduti di tutte le guerre americane e in onore dei familiari dei veterani. Quest'ultimo è un tema che Trump ha posto al centro della sua campagna elettorale fin dall'inizio della sua discesa in campo.

Dopo la breve cerimonia, Trump si è diretto al concerto in suo onore che si è svolto davanti al monumento che commemora il presidente Abraham Lincoln, luogo tra i più rappresentativi di Washington, posto in una delle estremità della spianata del National Mall. Qui c'è stato il primo bagno di folla per il presidente con i suoi sostenitori, emozionati e felici come non mai.